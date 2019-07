Brandstätter rechnet in "Kurz & Kickl"-Buch mit türkis-blauen Regierung ab

Helmut Brandstätter hat am Mittwoch sein Buch "Kurz & Kickl - ihr Spiel mit Macht und Angst" präsentiert. Darin rechnet er mit der zerbrochenen türkis-blauen Koalition ab.

Der frühere "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter hat am Mittwoch sein Buch über die abgewählte Regierung vorgestellt und vor einer türkis-blauen Neuauflage im Herbst gewarnt. Ob er bei der Wahl am 29. September für die NEOS antritt, ließ er offen: "Das ist noch nicht entschieden." Die NEOS beraten am Abend, ob Brandstätter eine "Wildcard" für einen sicheren Listenplatz erhält.