Heimhelferin in Pflegewohnheim in Wien-Döbling mit Covid-19 infiziert

In einem Pflegewohnheim in Wien-Döbling hat sich eine Heimhelferin mit dem Coronavirus infiziert.

Coronavirus-Fall in Wiener Pflegewohnheim

Sämtliche Kontaktpersonen der Infizierten - 21 Kolleginnen und sieben Bewohnerinnen - wurden vorsorglich häuslich abgesondert. Zwei Bewohnerinnen wurden in ihren Wohneinheiten belassen, fünf in einen eigenen Gebäudebereich gebracht, wo sie in Quarantäne weiter betreut werden müssen. Sie seien nicht mehr selbstständig und auf Hilfe angewiesen, teilte der Sprecher des Krisenstabs, Andreas Huber, der APA mit. Bei den Betroffenen hätten sich bisher keine Symptome ausgebildet. Besuche in dem Pflegewohnheim wurden bis auf Weiteres untersagt.