Hawaii in Wien-Wieden: Rund 500 Fans bei Wiki Wiki Poke-Eröffnung

Am Dienstag wurde das neue Wiki Wiki Poke in Wien-Wieden eröffnet. Die Poke-Bowls und der hawaiianische Sommer haben es somit auch ins Freihausviertel in Wien-Wieden geschafft.

Bei der Eröffnung des Wiki Wiki Poke in Wien-Wieden gab es für die Besucher gratis Snack Bowls und Prosecco. Im zweiten Wiener Wiki Wiki Poke Restaurant gibt es mehr Sitzgelegenheiten, sowie zwei hawaiianische Kona-Biersorten zapffrisch vom Faß und weitere Sorten in der Flasche. In ganz Wien ist das Wiki Wiki Poke in Wien-Wieden das einzige Lokal mit den zwei hawaiianischen Kona-Biersorten.

Opening in Wien-Wieden mit rund 500 Fans

Beim Opening am Dienstag waren mehr als 500 Fans, zahlreiche Influencer und VIPS vor Ort in der Margaretenstraße 26 in Wien-Wieden. Über 1.000 Grats-Snack-Bowls in unterschiedlichen Variationen, dutzende Flaschen Prosecco und hawaiianisches Kona Bier wurden dabei verspeist und getrunken.

Bei der Eröffnung konnten die Wiki Wiki Poke Gastgeber Nathalie und Dennis Schütt unter anderem die Sängerin Sandra Pires, Topmodel Bianca Konarzewski und Moderatorin Kimberly Budinsky sowie zahlreiche Influencerinnen wie Laura Zöhrer, Jules Vogel, Patrick Broneder, Valentina Ballerina, Patrick Honsal oder SusieCidoll begrüßen. Geladene Gäste bekamen von 17 bis 18 Uhr eine Einführung in die Geheimnisse der beliebten Poke Bowls und konnten auch selbst eigene Bowls kreieren. Ab 18 Uhr wurde das neue Lokal in Wien-Wieden schließlich von zahlreichen Fans gestürmt. Im Durchlauf waren es rund 500 Personen, zweitweise war die Warteschlange bis zu 50 Meter lang. Trotz der kühlen Temperaturen wurde die Wartezeit von allen Fans geduldig ertragen und mit einem Kurzausflug nach Hawaii belohnt.