Hans Peter Doskozil: SPÖ-Spitzenkandidat im Porträt

Hans peter Doskozil, Landeshauptmann im Burgenland, ist einer der lautesten Roten. Der SPÖ-Spitzenkandidat im Porträt.

Doskozil will bisher schlechtestes SPÖ-Ergebnis im Burgenland verbessern

Werdegang von Hans Peter Doskozil

In seinem Berufsleben pendelte Doskozil schon mehrfach zwischen dem Burgenland und Wien: Mit 19 Jahren ging er in der Bundeshauptstadt zur Polizei und begann ein Jusstudium, das er im Jahr 2000 abschloss. Nach einer Dienstzuteilung bei der Sicherheitsdirektion Burgenland war er in Wien in der Bundespolizeidirektion und danach im Innenministerium tätig. Wieder zurück im Burgenland, stieß er zum Team von Landeshauptmann Niessl, der ihn 2010 zu seinem Büroleiter machte.

Vom Verteidigungsminister zum Landeshauptmann

Hans Peter Doskozil: Zur Person

Zur Person: Hans Peter Doskozil, geboren am 21. Juni 1970 in Vorau in der Steiermark, lebt in Kroisegg (Bez. Oberwart). Polizist, zuletzt Landespolizeidirektor (bis 2016), berufsbegleitend Studium der Rechtswissenschaften. SPÖ-Gemeinderat in Grafenschachen von 2007 bis 2012, Verteidigungsminister von 2016 bis 2017, ab Dezember 2017 Landesrat, seit 8. September 2018 SPÖ-Landesparteichef, seit 28. Februar 2019 Landeshauptmann des Burgenlandes. Verlobt, Vater zweier Kinder aus erster Ehe.