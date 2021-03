Handelsobmann enttäuscht von geplanter Testpflicht

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, hat sich schwer enttäuscht von den geplanten Eintrittstests im nicht lebenswichtigen Handel und den Schließtagen zu Ostern gezeigt.

"Das ist ein weiterer Nackenschlag, wir sind ja schon seit 111 Tagen geschlossen. Jeder Tag zusätzlich tut weh", sagte Trefelik zur APA. Er fordert nun einen Eintrittstest für den gesamten Handel, also auch den Lebensmittelsektor.

Oster-Lockdown in Wien, Niederösterreich und im Burgenland

Dies würde zu einer höheren Testrate führen, von der dann auch die anderen Handelsbranchen profitieren könnten. "Das wäre ein Zeichen der Solidarität", meinte der Handelsobmann Mittwochabend. Er appellierte auch an die Branchen, die offen halten dürfen, sich auf ihr Kernsortiment zu konzentrieren - und nicht auch noch beispielsweise Spielzeug oder Gartengeräte anzubieten, wie das bereits vor einem Jahr für böses Blut in der Branche gesorgt hatte. Schließlich seien nach drei Corona-Lockdowns branchenweit die Nerven schon recht angespannt, so Trefelik. Wobei ohnehin noch vieles offen sei, etwa ob der Drogeriehandel auch zwischen Gründonnerstag und 6. April offen bleiben dürfe wie während des ersten Lockdowns.