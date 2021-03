Oster-Lockdown in Wien, NÖ und Burgenland vom 1. bis 6. April: Handel schließt

Am Mittwochabend präsentierten Gesundheitsminister Rudolf Anschober und die Landeshauptleute aus Wien, Niederösterreich und Burgenland verschärfte Corona-Maßnahmen rund um die Osterfeiertage. Die Regeln der "Osterruhe" im Detail.

Oster-Lockdown vom 1. bis 6. April in Wien, Niederösterreich und Burgenland



Der Handel wird mit Ausnahme von Gütern des täglichen Bedarfs von Gründonnerstag (1. April) bis zum Dienstag nach Ostern (6. April) geschlossen. Danach wird es Zugangstets für den Handel geben. Die Schulen gehen in der Woche nach Ostern ins Distance Learning. Die Ausgangsbeschränkung gilt in diesem Zeitraum zudem von 0:00 bis 24:00 Uhr.

Das haben - nach langem Ringen - die drei Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwochabend in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgegeben.

Handel und körpernahe Dienstleister schließen

Coronatests soll es ein Mal pro Woche auch in den Betrieben geben. Als Alternative soll das Homeoffice weiter intensiviert werden.

FFP2-Maske: Tragepflicht wird ausgeweitet



Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske wird ausgeweitet und künftig generell auch in geschlossenen Räumen gelten, wenn man nicht alleine ist.

In den Schulen wird es in der Woche nach Ostern wieder Distance Learning geben. Danach sollen Schüler und Lehrer nur mit PCR-Test wieder in die Klassen zurückkehren können.