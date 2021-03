Hacker beklagt "regelmäßige Reduktion" bei Corona-Vakzinen

Die vom Bund zugesagte Menge an Covid-19-Vakzinen wird laut Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) meist nicht erreicht. Dies erlaube keine Prognose mehr, wann eine Durchimpfung erreicht sei.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Donnerstag beklagt, dass die aktuelle Situation bei der Impfstoffzuteilung keine Schätzung mehr zulasse, wann in der Bundeshauptstadt all jene, die dies wünschen, gegen Corona geimpft sind. Zuletzt war man im Rathaus hier von Ende Juni ausgegangen.