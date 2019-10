Habibi & Hawara eröffnet 3. Restaurant in Wien-Neubau

Früher als geplant eröffnen die Habibis mit ihren Hawara im April 2020 bereits ein drittes Restaurant im Wiener Siebensterngrätzl.

Um den Ausbau des neuen Standorts zu ermöglichen und das bewährte systemgastronomische Konzept anbieten und auf 100 Sitzplätze ausbauen zu können, wendet sich das Habibi & Hawara-Team erneut an die Crowd und starten eine 2. Crowdinvesting-Runde am 2. Oktober 2019 .

Dass sich das Konzept schon längst bewährt hat, zeigt die Reihe an Erfolgen, auf die das Unternehmen seit dem ersten erfolgreichen Crowdfunding im April 2019 zurückblicken kann: Im November eröffnet die zweite Filiale im Nordbahnviertel; im ersten Halbjahr konnte im Stammrestaurant in der Wipplingerstraße eine Umsatzsteigerung von fast 45 Prozent erzielt werden – und nicht genug, gibt es die Austrian Oriental Friends & Food Fusion seit Juli in BILLA- und Merkur-Filialen in ganz Wien & Umgebung zu kaufen; das Produktportfolio und die Anzahl der Filialen werden noch im Herbst 2019 erweitert. Zudem erscheint im Frühjahr 2020 das heiß erwartete Habibi & Hawara Kochbuch „Rezepte für ein Miteinander“.