Habibi & Hawara launchen im September 2. Restaurant in Wien-Leopoldstadt

Habibi & Hawara expandiert mit Crowdfunding: Ein zweites Restaurant eröffnet im September 2019 im Wiener Nordbahnviertel. Zudem werden ab Sommer 2019 ausgewählte Habibi & Hawara Produkte bei BILLA und MERKUR erhältlich sein.

In den nächsten sechs Jahren entsteht um den Nordbahnhof auf einer Gesamtfläche von 85 Hektar ein neuer Stadtteil – das Nordbahnviertel. Genau dort eröffnet das zweite Habibi & Hawara Restaurant im September 2019 seine Pforten. Neben 60 Indoor-Sitzplätzen wird es im Habibi & Hawara Nord auch auf einer beheizbaren Arkade reichlich Platz für die Gäste geben. Wirtschaftliche Erträge werden in die Expansion des Social-Franchise-Systems und dessen Qualifizierungs- und Trainings-Programm reinvestiert.

Habibi & Hawara: ab Sommer bei BILLA und MERKUR

Im Zuge der Skalierung wird außerdem ein weiterer großer Schritt getätigt: Ab Sommer 2019 sind viele von Küchenchef Josef Pieringer (früher u.a. Motto am Fluss und Daniels) kreierte Köstlichkeiten von Habibi & Hawara auch im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. So können die Klassiker wie z.B. frische orientalische Salate bald in allen Wiener MERKUR Märkten und ausgewählten BILLA Filialen erworben werden.