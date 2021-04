Grundstein für neues Schloss-Restaurant Cobenzl wird gelegt

Die Arbeiten für den Um- und Neubau beim Schloss-Restaurant Cobenzl beginnen: Am 19. April wird offiziell der Grundstein gelegt. Auch eine "Zeitkapsel" wird bei diesem Anlass im Fundament vergraben.

Neubau kostet rund 20 Millionen Euro

Die Örtlichkeit hatte sich in den vergangenen Jahren abgesehen von der grandiosen Aussicht eher wenig einladend präsentiert. So war etwa das Rondell-Cafe bereits äußerst desolat. Es wurde inzwischen abgerissen. Laut Schlacher wird es auf den historischen Grundfesten in ähnlicher Form neu errichtet. Auch eine öffentlich zugängliche Terrasse am Dach des Cafes wurde angekündigt. Schloss und Meierei werden grundlegend saniert. Für Events und Feiern wird ein Neubau errichtet.