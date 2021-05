Grüner Pass: Koalition, SPÖ und NEOS stimmten zu - FPÖ weiter dagegen

Am heutigen Mittwoch fand eine Sondersitzung zur gesetzlichen Grundlage für den Grünen Pass statt. Die Koalition, die SPÖ und die NEOS stimmten zu, die FPÖ ist weiterhin dagegen.

Der Nationalrat beschließt heute in einer Sondersitzung die gesetzliche Grundlage für den Grünen Pass. Nicht nur die Koalition, sondern auch SPÖ und NEOS werden der Vorlage zustimmen. Heftige Kritik an dem Vorhaben übte in der dazugehörigen Debatte Mittwochnachmittag nur FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der sich einmal mehr als Impf-Skeptiker präsentierte und von einem "ungeheuerlichen Tabubruch" sprach.