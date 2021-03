Grüner Impfausweis für den Urlaub: Details zu Reisen

Ein einheitlicher Impfausweis soll das Reisen in der EU ab Sommer erleichtern. Der "Pass" soll aber keinesfalls eine Voraussetzung für intereuropäische Urlaubsreisen werden.

Ein EU-weit einheitlicher Impfausweis soll bald das Reisen in Europa trotz Corona-Pandemie ermöglichen. Die EU-Kommission stellt dafür am Mittwochmittag einen Gesetzesvorschlag vor. Das Thema ist ein wichtiges Anliegen der stark vom Tourismus abhängigen Mitgliedstaaten wie Österreich, Griechenland und Spanien, trifft aber auch auf Skepsis. Was laut Entwurfstext der Kommission geplant ist: