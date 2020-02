"Großer Wiener Faschingsumzug" in Wien-Simmering

In Simmering ist am Faschingsamstag einiges los

In Simmering ist am Faschingsamstag einiges los ©Pixabay (Sujet)

In Simmering steht am Faschingsamstag der "Große Wiener Faschingsumzug" an: Rund 400 kostümierte "Narren" und etwa 30 liebevoll dekorierte Festfahrzeuge werden erwartet.

Am Samstag, 22. Februar 2020, ab 14.00 Uhr, werden die Simmeringer Hauptstraße und der Enkplatz im 11. Wiener Gemeindebezirk zum Place to be für Groß und Klein: Beim "Großen Wiener Faschingsumzug" wird ein buntes Spektakel jede Menge Publikum anziehen.

Großer Wiener Faschingsumzug: Buntes Programm

Organisator des Spektakels ist der "Landesverband für Wien und Burgenland im Bund Österreichischer Faschingsgilden", der diese Festivität für Alt und Jung in Kooperation mit dem Verein "Leiwandes Simmering" und mit Unterstützung des Bezirkes abwickelt.

Um 14.00 setzt sich die "närrische" Gemeinde auf der Simmeringer Hauptstraße (nächst der U 3-Endstelle) in Bewegung und trifft gegen 15.30 Uhr auf dem Enkplatz ein. Dort befindet sich ein beheiztes Zelt, wo ab zirka 16.00 Uhr Pokale verteilt werden, flotte Musik erklingt und "Faschingsgarden" auftreten. Das Zuschauen ist selbstverständlich kostenlos.

Gallier, Knacker, Katzen, Löwen-König und Familie Addams

Schmunzelnd rührt die Verbandspräsidentin, Brigitte Kreminger, die Werbetrommel für die Veranstaltung im Zeichen des Wiener Faschingsbrauchtums: "Das gallische Dorf", "Die Panzerknacker", "Der Wiener Südseetraum", "Die Döblinger Straßenkatzen" sowie "Der König der Löwen" höchstpersönlich erscheinen in Simmering. Humorige Präsentationen wie "Die wilden 70er", "So ein Zirkus" und "Flower Power" erheitern das Publikum. Auch die skurrile Sippe "The Addams Family" setzt sich beim vollends "närrischen" Aufmarsch in Szene.

Prinzen, Trommler, Fanfaren - und Gratis-Krapfen für Kinder

Auf dem Enkplatz verblüfft ein Zauberkünstler alle Festgäste. Ein "Glücksrad", ein farbenfrohes "Kinder-Schminken" und eine Krapfen-Verteilung gibt es obendrein. "Jedes kostümierte Kind erhält gratis einen Krapfen", verspricht Präsidentin Kreminger.

Die "Faschingsgilde Loretto" entsendet eine Garde-Abordnung und die "Batala Austria"-Trommler schlagen freudig auf ihre Pauken. Das offizielle "Landes-Prinzenpaar", Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft sowie die oberösterreichische Gilde "EI-LI-SCHO Rufling" (mit einem imposanten Fanfaren-Zug), ein prominenter Baumeister und Einkaufszentrum-Betreiber und das Team des "Kulturverbands Böhmischer Prater" richten an die Zuschauer einen "närrischen" Gruß: "SIM SIM - SIMMering". Im frei zugänglichen Zelt wird mit Live-Musik und Künstler-Auftritten bis zirka 20.00 Uhr gefeiert. Der "Große Wiener Faschingsumzug" ist eine unterhaltsame Festlichkeit für die ganze Familie. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Nepp und Stadler senden politische Botschaft im Gallier-Kostüm

"Simmering ist ein uneinnehmbares Dorf für die Roten!": Das soll die Botschaft zur Wien-Wahl von Vizebürgermeister Dominik Nepp und FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler sein, die beim Faschingsumzug als Gallier-Figuren Asterix und Obelix mitmachen. Mit dabei ist auch der Druide Miraculix mit einem Zaubertrank sowie Gemeinde- und Bezirkspolitiker verkleidet als Gallier.