Großer Anstieg bei Corona-Neuinfektionen: Über 550 Fälle am Mittwoch

In den letzten 24 Stunden gab es bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich im Vergleich zu den letzten Tagen einen starken Anstieg. Am Mittwoch wurden insgesamt 552 neue Fälle gemeldet.

552 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich innerhalb eines Tages registriert worden (Stand Mittwoch 9.30 Uhr) - das ist der höchste Wert seit Ende Mai. Am gestrigen Dienstag waren noch 367 Neuansteckungen gemeldet worden.

In Wien hat sich die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages von 74 auf 163 Fälle mehr als verdoppelt, ebenso wie in Oberösterreich (von 52 auf 109), geht aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervor.

Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz stieg von 29,5 auf 30,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden nach Bundesländern aufgeschlüsselt betrugen Burgenland zwölf, Vorarlberg 13, Kärnten 28, Salzburg 38, Tirol 43, Niederösterreich 70, Steiermark 76, Oberösterreich 109 und Wien 163. Insgesamt gab es mit Montag in Österreich 4.884 aktive Fälle, um 886 Fälle mehr als vor exakt einer Woche.

Die Spitalsbelegung mit Covid-Patienten ist mit aktuell 115 Patienten im Vergleich zu Dienstag (121) leicht gesunken, ebenso wie die Zahl der schweren Fälle, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, die von 40 auf aktuell 39 Patienten gesunken ist. Todesfall kam kein neuer hinzu. Insgesamt forderte die Pandemie seit Ausbruch 10.737 Tote in Österreich. 641.880 Menschen sind seit Pandemie-Beginn wieder genesen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 339 Personen wieder als gesund.

Knapp 59 Prozent der Österreicher einmal geimpft

Im Laufe des Dienstags wurden landesweit 49.397 Impfungen durchgeführt. Damit haben 5.255.346 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten - das sind 58,8 Prozent der Einwohner Österreichs. Laut Daten des E-Impfpasses sind österreichweit 4.430.094 Menschen vollimmunisiert (49,6 Prozent).

In Prozent ist die Zahl der Vollimmunisierten im Burgenland mit 55,9 Prozent (165.403) zweifach Geimpften am höchsten, gefolgt von Vorarlberg mit 55,2 Prozent (220.267), Niederösterreich mit 53,4 Prozent (903.449), Salzburg mit 49,3 Prozent (276.432), Kärnten mit 48,2 Prozent (271.123), Tirol mit 48,2 Prozent (366,416), Steiermark mit 47,1 Prozent (587.059), Wien mit 46,9 Prozent (900.044) und Oberösterreich mit 46 Prozent (687.486).

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 504.463 PCR- und Antigenschnell-Tests durchgeführt. Davon waren 65.646 PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 0,84 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche von 0,6 Prozent.