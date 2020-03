Große Nachfrage bei Büromöbeln für das Home Office in der Corona-Krise

Das Home Office hat in Zeiten der Corona-Krise Hochsaison und Büromöbel für daheim sind höchst gefragt - so lautete der Tenor eines APA-Rundrufs bei Möbelproduzenten und -häusern.

Corona-Krise: Ikea bemerkt gesteigerte Nachfrage

Lieferzeiten der Möbelhäuser teils unverändert

Bei XXXLutz mit Zentrale in Wels und Leiner mit Sitz in St. Pölten verzeichnet man großes Interesse an Artikeln fürs Home Office. Bei den Welsern würden die Angebote in den Online-Shops täglich variieren, bei Leiner/Kika werde es ab Dienstag Rabatte in den Internetgeschäften geben, erfuhr die APA. Die Lieferzeit betrage bei beiden Unternehmen derzeit drei bis fünf Tage.