Größte Wiener Teststraße in der Stadthalle geschlossen

Die Teststraßen-Struktur in Wien verändert sich - wegen auslaufender Verträge werden zahlreiche Standorte geschlossen. In der Stadthalle, wo sich Wiens größte Teststraße befand, war mit Dienstag Schluss.

Aus für diverse Teststraßen in Wien: Mehrere Standorte für die Teststraßen in der Bundeshauptstadt müssen zurückgegeben werden, weil die Verträge auslaufen. Zudem setzt Wien künftig im Kampf gegen die Corona-Pandemie stärker auf PCR- statt Antigen-Schnelltests.

Teststraße Wiener Stadthalle geschlossen

Betroffen von der Schließung war zuletzt Wiens größte Teststraße in der Stadthalle im 15. Wiener Gemeindebezirk. Nach 869.375 Tests war dort Schluss, am Dienstag war dieser Standort den letzten Tag in Betrieb.