Grippe-Saison: Werden die Impfdosen ausreichen?

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems im Herbst zu vermeiden, setzt Gesundheitsminister Anschober auf Information und Influenza-Impfungen. Bisher wurden 1,1 Millionen Dosen bestellt.

Das Verhalten zur Eindämmung des Coronavirus soll im kommenden Winter auch gegen die Grippesaison helfen. "Die Hygienemaßnahmen, die wir gegen Corona gelernt haben, wirken auch gegen Influenza", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Das sei ein wichtiges Thema neben der Influenza-Impfung, die mehr in Anspruch genommen werden sollte.