Mehrheit will sich gegen Corona impfen lassen, 25 Prozent nicht

Laut einer Umfrage des Gesundheitsministeriums wären drei Viertel der Österreicher bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Rund ein Viertel lehnt eine Impfung allerdings ab.

Impfbereitschaft höher als bei Influenza

Immerhin geben 62% der Befragten an, "auf jeden Fall" (35%) bzw. "eher schon"(27%) an einer Impfung teilnehmen zu wollen. Aber immerhin geben überraschende 25% auch an, "eher nicht" oder "sicher nicht" an einer Impfung gegen Corona teilnehmen zu wollen.