Gratis-Helm-Aktion beim Wiener Eislauf-Verein - unterstützt von HELMI

Voller Einsatz für die Sicherheit: Der Wiener Eislauf-Verein begrüßt Kinderliebling HELMI und macht auf den neuen Gratisverleih von Helmen für sicheres Eislaufvergnügen aufmerksam.

Was braucht es für einen wunderschönen Wintertag: Schlittschuhe! Nicht umsonst zählt Eislaufen zu den beliebtesten Wintersportarten Österreichs. Damit es dennoch zu keinen Verletzungen kommt, ist ausreichender Schutz besonders wichtig.



"Safety First" sollte dabei selbstverständlich sein. Denn tausende Menschen verletzen sich jährlich in Österreich beim Eislaufen schwer und landen vielfach im Spital. Kopf und Hände sind beim Eislaufen besonders gefährdet. Eine neue Helm-Aktion des KFV und des Wiener Eislauf-Verein soll Kinder vor schweren Kopfverletzungen schützen.