Eislaufen ohne Unfall: Fünf Tipps für sicheres Vergnügen

Jährlich verletzen sich viele Menschen beim Eislaufen so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Hier erhalten Sie Tipps, um sich zu gut wie möglich zu schützen.

Während Anfänger üblicherweise oft nach hinten stürzen, fallen fortgeschrittene Eisläufer meist nach vorne. Handgelenke, Unterarme, Unterschenkel und die Knöchelregion sind besonders anfällig für Brüche. „Besonders gefürchtet sind Kahnbeinbrüche, etwa wenn die ausgestreckte Hand bei einem Sturz nach hinten in Richtung Handrücken gebeugt wird. Die Behandlung ist sehr komplex“, so die Unfallchirurginnen. Schmerzhafte Prellungen und spezifische Verletzungen werden vor allem im Bereich von Schulter, Rücken, Becken und Schädel verzeichnet.

Beim Eislaufen kommt es wie bei jeder anderen Sportart auf angemessene Ausrüstung an. Oftmals werden die scharfen Kuven der Schlittschuhe unterschätzt. Zahlreiche Schnittverletzungen an den Händen könnten durch das Tragen dicker Handschuhe vermieden werden. Anfänger sollen außerdem Handgelenksschoner und Ellbogenschoner tragen, Kinder immer einen Helm. „Platzwunden und Gehirnerschütterungen bei Kindern und Anfängern sind häufig, im schlimmsten Fall können sogar schwere Kopfverletzungen mit Schädelbruch vorkommen“, so Prosquill und Streubel.