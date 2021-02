Gratis Corona-Tests direkt bei Dienstleistern gefordert

Den Seniorenvertretern ist das derzeitige Testangebot noch immer zu wenig. Kostenlose Corona-Eintrittstests sollen auch direkt bei Dienstleistern oder beim Hausarzt abgelegt werden können.

Der Seniorenrat fordert eine deutliche Ausweitung der Gratis-Testmöglichkeiten. "In den Gemeinden sind zusätzliche Teststationen zu errichten. Da wird man mit den 500 Apotheken nicht das Auslangen finden können", sagte der Chef des SP-Pensionistenverbands Peter Kostelka bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Seine Kollegin Ingrid Korosec vom ÖVP-Seniorenbund will, dass die Corona-Eintrittstests direkt bei den Dienstleistern abgelegt werden können, also etwa beim Friseur.

Ältere Bevölkerung deutlich impfbereiter

Kritik übte Kostelka allerdings an den anhaltend strengen Besuchsregelungen in Seniorenheimen. "Aus unserer Sicht ist es nach erfolgter Impfung der Heimbewohner nicht vertretbar, dass man sie so abschottet, wie das jetzt der Fall ist", sagte der SP-Pensionistenvertreter. Er plädierte dafür, die Beschränkung auf einen 30-minütigen Besuch pro Woche aufzuheben, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner eines Heimes geimpft sind und die Besucher FFP2-Masken tragen.