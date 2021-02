"Es geht rund": Ansturm auf Gratis-Tests in Apotheken

Ab sofort werden auch in ausgewählten Apotheken kostenlose Antigen-Schnelltests durchgeführt. Zahlreiche Personen nutzten am Montag bereits das Angebot.

444 Apotheken (Stand Montagvormittag) in ganz Österreich bieten ab heute, Montag, kostenlose Antigen-Schnelltests an, weitere Standorte sollen folgen.

Hohe Nachfrage: Webseite der Apothekerkammer überlastet

Eine Anmeldung ist für einen Testslot unbedingt erforderlich. Der Ansturm war so groß, dass die Internetseite der Apothekerkammer, die alle Anbieter auflistet, am Vormittag zeitweise überlastet war. "Unsere Termine sind auf drei Wochen ausgebucht", berichtete auch ein Apotheker aus Wien-Donaustadt.

Terminvereinbarung für Gratis-Test in Apotheken erforderlich

So funktioniert der Gratis-Test in der Apotheke: Melden Sie sich telefonisch für einen Termin in der Apotheke Ihrer Wahl an. Nehmen Sie zu Ihrem Testtermin die E-Card mit. Die Abstrichnahme erfolgt durch eine Apothekerin oder einen Apotheker unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorkehrungen. Verwendet werden Antigentests, die eine CE-Kennzeichnung aufweisen und vom Hersteller für einen Nasen/Rachen-Abstrich bestimmt wurden.