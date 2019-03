Gesuchtes Räuber-Trio stellte sich nach öffentlicher Fahndung in Wien-Favoriten

Am Mittwoch veröffentliche die LPD Wien eine Fahndung nach drei unbekannten mutmaßliche Räuber. Alle drei Tatverdächtigen stellten sich kurz darauf der Polizei.

Bereits vor zwei Tagen wurden die Fotos von damals noch unbekannten Tätern veröffentlicht, die einen Raub an zwei Jugendlichen in Wien-Favoriten begangen haben. Bereits am selben Tag stellen sich zwei der Gesuchten (17, 20, österreich. Staatsbürgerschaft) in der Polizeiinspektion Zohmanngasse.