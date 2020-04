Geschäftsöffnung: Trickserei bei Verkaufsflächen befürchtet

Kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen ab 14. April wieder öffnen. Das könnte so manches Unternehmen zur künstlichen Verkleinerung der Verkaufsfläche animieren.

Fehlende Verordnung macht Tricks bei Verkaufsflächen möglich

Die Regierung hatte am Montag angekündigt, kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie Bau- und Gartenmärkte ab Dienstag nach Ostern wieder aufsperren zu lassen. Arbeitnehmer berichteten nun von Händlern, die etwa ihre Waren nun in den vorderen Bereich des Geschäfts verlagern und die restliche Fläche zum Beispiel mit Absperrband unzugänglich machen, so Palkovich.