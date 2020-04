Sozialministerium: 1. Mai wird trotz Öffnung im Handel kein Einkaufstag

Am Dienstag hat das Sozialministerium klargestellt, dass der 1. Mai trotz der für dieses Datum angekündigten weiteren Lockerung der Handelsbeschränkungen kein normaler Einkaufstag wird. Die bestehenden Feiertagsregeln sollen nicht verändert werden, so ein Sprecher von Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne).

Die Regierung hatte am Montag angekündigt, kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie Bau- und Gartenmärkte ab Dienstag nach Ostern wieder aufsperren zu lassen. Alle anderen Geschäfte sollen den Angaben zufolge ab 1. Mai wieder öffnen. Tatsächlich werden die meisten größeren Händler aber wohl am 2. Mai - einem Samstag - aufsperren. Denn der 1. Mai ist eine Feiertag - und dies wird laut Sozialministerium auch so bleiben.