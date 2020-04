Corona-Maßnahmen: Erste Geschäfte öffnen nach Ostern

Die neuen Maßnahmen in der Corona-Krise in Österreich wurden heute präsentiert. Für den Handel wurde eine Teilöffnung nach Ostern beschlossen, am 1. Mai sollen alle Geschäfte öffnen.

Die Geschäfte dürfen trotz Corona-Krise nach Ostern wieder öffnen, vorerst allerdings nur jene mit bis zu 400 Quadratmetern sowie Bau- und Gartenmärkte.

Restlicher Handel erst Anfang Mai

Ab Anfang Mai soll dann der ganze Handel wieder anlaufen. Auch Friseure können dann wieder aufmachen. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz der Regierung bekannt.

Restaurants weiter geschlossen

Restaurants werden - Stand jetzt - bis Mitte Mai im Wesentlichen geschlossen bleiben, mit den gegenwärtigen Ausnahmen wie Take-Away-Angebote.