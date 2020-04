Geschäfte öffnen wieder: Branchenexperte glaubt an Vernunft der Kunden

Unmittelbar vor der Teilöffnung des Handels am Dienstag nach vierwöchiger Corona-Zwangspause hat Handelsexperte Peter Buchmüller erneut betont, dass er keinen "Run" auf die Geschäfte erwarte.

Buchmüller im Interview: Unterschiede je nach Handelssparte

Er glaube diesbezüglich auch an die Vernunft der Kunden. "Man wird sich das langsam anschauen, was hier passiert", meinte Buchmüller Dienstagfrüh. Und das sei "auch gut so und von der Bundesregierung so vorgesehen, dass es ein langsames stufenweise Hochfahren des Handels gibt wie geplant". Allerdings werde es von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sein. "Natürlich werden jetzt Gartencenter gestürmt werden, aber nicht heute", betonte der oberste Vertreter für die Handelsbranche in der Wirtschaftskammer (WKÖ) mit Blick auf das "schlechte Wetter" am Dienstagvormittag.