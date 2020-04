Baumärkte sperren wieder auf: Nachholkäufe erwartet

Mit 14. April sperren die Bau- und Heimwerkermärkte wieder auf. Das "Frühlingserwachen" der Märkte dürfte zu hohen Nachholkäufen führen.

Auch jetzt würden Bau- und Heimwerkerartikel am meisten vermisst: 27 Prozent der knapp über 1.000 von der Uni befragten Personen würden aktuell gerne solche Produkte kaufen, wobei die Nachfrage am Land freilich höher ist als in den Städten. "Die Covid19-Krise hat sich für HeimwerkerInnen und HobbygärtnerInnen klar die falsche Jahreszeit 'ausgesucht'", heißt es in einer Aussendung der Universität.