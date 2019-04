Geplante Endstation der 6er-Linie in Wien-Simmering sorgt weiter für Proteste

Der Widerstand gegen die neue Endstation der Bim-Linie 6 in Wien-Simmering reißt nicht ab. Am Mittwoch protestierten die FPÖ und ÖVP Wien gegen das Projekt.

Die künftige Endstation der Straßenbahnlinie 6 in der Simmeringer Geiselbergstrasse/Geiereckstraße sorgt für Gegenwind. FPÖ und Volkspartei Wien haben am Mittwoch einen Protest vor Ort organisiert und verteilten Energy-Drinks und Folder an Autofahrer.