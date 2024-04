"Genuss aus aller Welt": European Street Food Festival 2024 im Mai vor der Wiener Stadthalle

Das European Street Food Festival tourt auch 2024 wieder durch Österreich. Besucher dürfen sich auf kulinarische Highlights aus diversen Food-Trucks freuen. “Genuss aus aller Welt” ist der Untertitel des Festivals. In Wien macht das Fest für Foodies am 4. und 5. Mai am Außengelände der Stadthalle halt. Der Eintritt ist frei.

Seit 2015 tourt das European Street Food Festival durch Österreich. Bereits knapp 3 Millionen Gäste hat man bislang gezählt. Dabei setzt man auf eine große Auswahl an vor Ort frisch zubereiteten Gerichten und qualitativ hochwertige Lebensmittel, wird via Aussendung betont. Kulinarik-Highlights aus aller Welt können an den Food Trucks verkostet werden. Für jeden Gusto ist etwas zu finden und auch Getränke werden in verschiedensten Variationen gereicht.

Am Samstag ist das Kulinarik-Angebot von 11 bis 22 Uhr verfügbar, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Parallel zum European Street Food Festival findet in der Wiener Stadthalle auch wieder die Wildstyle & Tattoo Messe statt.