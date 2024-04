Tattoos, Freaks und Live-Musik bei der "Wildstyle & Tattoo Messe" 2024

Die Wildstyle & Tattoo Messe geht 2024 bereits ins 29. Jahr. Heuer sollen ein starkes Showprogramm, internationale Stargäste und Kultfiguren sowie Live-Musik alles Bisherige in den Schatten stellen.

Mehr als 2,5 Millionen begeisterte Besucher haben die Wildstyle & Tattoo Messe mittlerweile live miterlebt, was das Event zum erfolgreichsten Tattoo-Projekt in Europa macht.

Das Programm bei der "Wildstyle & Tattoo Messe" 2024

Das erwartet die Besucher bei der 29. Ausgabe: Freakshows, Akrobaten, Attraktionen, dutzende Weltklasse Tätowierer, Live-Konzerte u.a. von LORDI, SODOM, BELPHEGOR, DORO & BAND und PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (PLAY MOTÖRHEAD) und natürlich auch sensationelle Stargäste und Guinness Weltrekordhalter. Auch heuer findete im Außenbereich der Messe bei freiem Eintritt wieder das European Street Food Festival statt.

Die Live-Acts bei der "Wildstyle & Tattoo Messe" in Wien

In Wien findet die "Wildstyle & Tattoo Messe" am 4. und 5. Mai in der Stadthalle statt. Als Live-Acts treten hier SODOM am Samstag und LORDI am Sonntag auf.