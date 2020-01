Fußball-Fanclubleiter in Wien erschlagen: Prozess für 18-Jährigen

Am Mittwoch muss sich jener 18-Jährige vor Gericht verantworten, der im vergangenen Sommer den Fanclub-Leiter eines Wiener Fußballvereins erschlagen haben soll.

Weil er im vergangenen Sommer in Simmering den Fanclub-Leiter eines traditionsreichen Wiener Fußballvereins erschlagen haben soll, muss sich ein 18-Jähriger am heutigen Mittwoch am Landesgericht wegen Mordes verantworten. Ein Geschworenengericht soll klären, ob der Beschuldigte aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur eingeschränkt schuldfähig ist.