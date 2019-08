Mordverdacht in Wien-Simmering: 17-Jähriger soll Mann getötet haben

Heute Morgen stellte sich ein 17-Jähriger der Wiener Polizei und gab an, dass er einen Mann in Wien-Simmering getötet habe. Die Ermittlungen laufen.

Am 20. August gab um ca. 09.20 Uhr ein 17-jähriger Österreicher gegenüber der Wiener Polizei an, dass er in den Abendstunden des 19. August 2019 in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering einen Mann getötet habe.