Nach Bluttat in Wien-Simmering: 17-Jähriger in U-Haft.

Bluttat an Fanclub-Leiter in Wien-Simmering: 17-Jähriger in U-Haft

Am Donnerstag wurde über den 17-jährigen Burschen, der in Wien-Simmering einen 57 Jahre alten Bekannten, der in der Wiener Fußballszene bekannt ist, erschlagen haben soll, U-Haft verhängt.

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstag über den 17-jährigen Burschen die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.

17-Jähriger erzählte Psychotherapeuten von Bluttat

Der Bursch, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts ermittelt, machte vor dem Haftrichter keine Angaben. Die Leiche des 57-Jährigen - ein in der Fußball-Szene bekannter Fanclub-Leiter eines Wiener Traditionsvereins - war am Dienstag in einem Haus in Wien-Simmering gefunden worden. Der Bursch hatte sich zuvor an seinen Psychotherapeuten gewandt und erklärt, bei ihm zu Hause liege ein schwerverletzter Mann. Der Psychotherapeut verständigte darauf in Absprache mit dem Jugendlichen die Polizei.

Psychiatrisches Gutachten soll erstellt werden

Um abzuklären, ob der Bursch aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur oder einer allfälligen psychischen Erkrankung eingeschränkt schuldfähig oder überhaupt zurechnungsunfähig ist, wird die Anklagebehörde einen psychiatrischen Sachverständigen beiziehen. Was das Motiv betrifft, sei noch unklar, was die Gewalttat ausgelöst habe, meinte Thomas Vecsey von der Staatsanwaltschaft Wien.

Eltern des Burschen befanden sich im Urlaub

Die Eltern des 17-Jährigen befanden sich im Tatzeitpunkt im Urlaub im Ausland. Rechtzeitig zum 18. Geburtstag ihres Sohnes am kommenden Sonntag wollten sie zurück in Wien sein. Nachdem der Bursch den 57-Jährigen am vergangenen Montag in der Stadt getroffen hatte, war er gemeinsam mit diesem nach Hause gefahren. Dort dürfte er - aus welchem Grund auch immer - mit zumindest zwei Gegenständen auf den 57-Jährigen eingeschlagen haben.