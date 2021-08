Fußball-EM: Über 3.000 Corona-Infektionen während Finalphase

Über 3.000 Leute haben sich im Rahmen der Finalphase der Fußball-EM in London mit dem Coronavirus angesteckt. Das zeigen Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health England, die sich auf das Halbfinal- und das Final-Match von England im Juli beziehen.

Corona-Test wäre für Einlass zu EM-Stadion notwendig gewesen

Fragezeichen hinter Corona-Infektionen im Stadion

Wie viele Menschen sich tatsächlich im Stadion infizierten und wie viele bei Fan-Ansammlungen außerhalb, konnte das Sportministerium auf Nachfrage nicht sagen. Die Ereignisse hätten eine "signifikante Anzahl an ticketlosen Menschen in den Bereich des Wembley-Stadions angezogen, die wahrscheinlich zu dem Anstieg an Infektionen rund um das Event beigetragen haben", hieß es in der Mitteilung.