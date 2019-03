Frühstück mit Ausblick: Das Loft im Sofitel in Wien

Ein traumhafter Ausblick, freundlicher Service und eine vielfältige Auswahl am Frühstücksbuffet - genau das bietet "Das Loft" im Sofitel in Wien. Wir haben es für euch getestet.

Das Loft im Sofitel Vienna: Ein Lift bringt die Besucher in den 18. Stock – die Türen öffnen sich und es bietet sich ein wunderschöner Ausblick über Wien. Vor allem der Stephansdom sticht einem gleich zu Beginn ins Auge. Zur freundlichen Begrüßung gehörte auch die Abnahme der Jacken (man erhält sogar ein Garderobenkärtchen).

Wer die Auswahl hat, sollte sich auf jeden Fall an die Glasfront setzen. Ansonsten einfach bei der Reservierung am Telefon angeben, so kann man das ganze Frühstück lang über dem Trubel auf den Straßen zusehen. Zu Beginn wurde uns von einer Mitarbeiterin ausführlich erklärt, welche Angebote im Frühstück enthalten sind. Im Preis inkludiert ist nicht nur ein Glas Sekt und das gesamte Frühstücksbuffet, auch eine große Auswahl an Heißgetränken, verschiedene Eigerichte sowie Crepés und Waffeln können direkt am Tisch bestellt werden. Langschläfer werden jetzt allerdings weniger erfreut sein: Das Frühstück ist nämlich zwischen 06:30 und 10:30 Uhr angelegt (Es lohnt sich aber).

Frühstück im Loft mit Blick über Wien Freundlicher Service und eine ruhige Atmosphäre runden die Stimmung ab. Mehrmals kommt eine Mitarbeiterin vorbei, schenkt frisch gepressten Orangensaft nach und fragt ob alles in Ordnung ist. Am Buffet findet man alles was das Herz begehrt: Von frischem Gebäck, Brot, Brioche, den verschiedensten Käsesorten, über Schinken, Prosciutto, Lachs, bis hin zu schmackhaften Aufstrichen. Es gibt sowohl vegetarische als auch vegane Speisen.

Das Loft in Wien: Reichhaltiges Angebot am Frühstücksbuffet Weiter geht die Auswahl mit vielfältigen Müsli-Variationen. Joghurt, Verival-Müsli, Fruchtjoghurt mit frischem Honig sowie frischen Früchten. Am Anfang ist man etwas überfordert mit dem gesamten Angebot, daher ist es ratsam nicht alles auf einmal zu probieren, sondern immer wieder kleine Häppchen zu testen. Was uns sehr positiv aufgefallen ist: Es werden nachhaltige Produkte verwendet und kleine Portionen angeboten, damit so wenig Speisen wie möglich übrig bleiben. Wer früh dran ist, kann sich auch wirklich bis 10:30 Uhr Zeit lassen und sich durch das ganze Buffet kosten.

Frühstück im Loft: Süße Speisen und Eigerichte frisch aus der Küche bestellen Wir haben uns als Abschluss noch Waffeln mit Beeren gegönnt. Diese kommen warm aus der Küche und haben großartig geschmeckt. Der Preis für das ganze Frühstück beträgt 39.- Euro. Man muss hier allerdings auch bedenken: Es sind sowohl Heißgetränke (auch mehrere möglich), als auch warme Waffeln, Eigerichte oder Crepés nach Wahl inbegriffen.

Tipp: Früh aufstehen lohnt sich! Startet man zeitig in der früh in “Das Loft”, hat man die Aussicht für sich alleine und kann die Ruhe genießen. Auch einen kleinen Rundgang sollte man sich nicht entgehen lassen, um den 360-Grad-Wien-Blick zu genießen. Es gibt sogar eine Karte, um die umliegenden Gebäude richtig zuordnen zu können.

Fazit: Das Frühstücksbuffet bietet definitiv für jeden Genuss etwas. Von Müsli bis über Früchte, Käsesorten uvm. – im Loft erhält man ein ausgiebiges Frühstück mit einem einmaligen Blick über Wien. Der Preis ist mit 39 € zwar schon hoch, durch das gesamte Angebot aber gerechtfertigt. Während unseres gesamten Besuchs wurden wir zuvorkommend behandelt.

Checkbox: Das Loft im Sofitel Vienna Brunch oder Frühstücksteller:

Frühstücksbuffet

39 € (Eiergerichte, Crepés, Waffeln, Heißgetränke, ein Glas Sekt und das gesamte Buffet inkludiert)

Frühstück Montag bis Freitag von 06:30 bis 10:30 Uhr

erbeten (online oder telefonisch)

–

rauchfrei

viele spezielle Angebote vorhanden

gratis

U1/U4 Station Schwedenplatz, Straßenbahn 1, 2, 2A, ca. 10 Minuten zu Fuß von U3 Stephansplatz

Frische Smoothies, Waffeln mit Beeren & Eggs Benedict