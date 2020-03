Freiwilliger Umzug: Wien-Energie Personal zieht in Kraftwerke ein

53 Mitarbeiter der Wien Energie werden vorübergehend von der Außenwelt abgeschottet. Sie begeben sich freiwillig in Isolierstationen, um den sicheren Betrieb der Kraftwerke zu garantieren.

Die Wien Energie hat eine ganz besondere Vorsichtsmaßnahme getroffen: 53 Mitarbeiter wurden freiwillig vorübergehend von der Außenwelt abgeschottet und in Isolierstationen untergebracht. Sie sollen den sicheren Betrieb der Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen garantieren, auch wenn es zu einer größeren Coronavirus-Infizierung kommen sollte, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Freitag.