Freitesten aus Lockdown für Virologin nicht sinnvoll

Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl erklärte im "ZIB 2"- Interview, warum das von der Regierung geplante Freitesten sich nicht dazu eignet, weitere Corona-Ansteckungen zu verhindern.

Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie der MedUni Wien, sprach am Sonntag im "ZIB 2"-Interview über das "Freitesten", die anhaltend hohen Infektionszahlen in Österreich und die Corona-Impfungen sowie über die in Großbritannien aufgetretene Virusmutation.