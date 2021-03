"Free European Song Contest" findet auch 2021 statt

Eine Woche vor dem Finale des Eurovision Song Contests strahlt der Sender ProSieben die zweite Auflage des "Free ESC" von Stefan Raab aus.

Der Sender ProSieben strahlt die zweite Auflage des "Free ESC" am 15. Mai und damit eine Woche vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2021 aus. Das teilte ProSieben am Dienstag mit. Das Finale des originalen Eurovision Song Contest findet dieses Jahr in Rotterdam statt und wird am 22. Mai in ORF 1 übertragen.