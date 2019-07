Frau erstochen: Prozess um Einweisung im August

Am 29. August steht jener 37-Jähriger vor Gericht, der seine 40-jährige Ehefrau erstochen haben soll. Dabei geht es um eine mögliche Einweisung des Tatverdächtigen.

Ein 37-Jähriger, der im Jänner seine 40 Jahre alte Ehefrau mit zahlreichen Messerstichen in Amstetten getötet haben soll, steht am 29. August in St. Pölten vor einem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, da der Betroffene einem Gutachten zufolge zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen war.