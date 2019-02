Bluttat in Amstetten: Mutmaßlicher Täter in vorläufiger Anhaltung

Jener 37-Jähriger, der seine 40-jährige Ehefrau in Amstetten getötet haben soll, befindet sich in vorläufiger Anhaltung. Bei der Tat soll er nämlich "im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit" gewesen sein.

Der 37-Jährige, der seine 40 Jahre alte Ehefrau Anfang Jänner in Amstetten mit zahlreichen Messerstichen getötet haben soll, befindet sich in vorläufiger Anhaltung. Die Untersuchungshaft wurde umgewandelt, weil davon ausgegangen werden müsse, dass der Verdächtige “im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit” gehandelt habe, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Mittwoch.