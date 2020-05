FPÖ traut Ergebnissen der Dunkelziffer-Studie nicht

Die FPÖ wirft der Regierung vor, die Bevölkerung mit den Ergebnissen der zweiten Dunkelziffer-Studie zum Narren zu halten. Gefordert werden flächendeckende Tests und ausreichend Schutzausrüstung für Risikogruppen.

Die FPÖ kann mit den Stichproben zur Dunkelziffer der Corona-Infektionen nichts anfangen. Diese hätten aufgrund der niedrigen Samples keine repräsentative Aussagekraft, sagte deren Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak am Dienstag in einer Pressekonferenz.

FPÖ misstraut Corona-Stichproben-Tests

"Wir werden hier zum Narren gehalten mit Zahlen, die überhaupt keine Aussagekraft haben", konstatierte Kaniak. In beiden Testungen seien nur sehr geringe Samples erhoben worden, die für eine valide Datenbasis nicht ausreichen würden. Hingegen sei das Argument, dass zu wenig Kits für PCR-Tests vorhanden sind, nicht stichhaltig, da heimische Unternehmen diese sogar ins Ausland exportierten.

Bereits 40.000 Unterschriften für Petition gesammelt

Die FPÖ fordert nicht nur flächendeckende Tests und ausreichend Schutzausrüstung für Risikogruppen. Sie geht in einer Petition, die laut eigenen Angaben mittlerweile 40.000 Unterschriften verzeichnet, auch gegen die "überschießenden Maßnahmen" und die "Angstpolitik" der Regierung vor. "In einer Demokratie ist das Volk der Chef", meinte Schnedlitz dazu. Vor allem die ÖVP führe die Österreicher in Richtung "Überwachungsstaat" und "Knechtschaft".