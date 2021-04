FPÖ-Chef Hofer gegen Corona geimpft - Kritik am Grünen Pass

Biontech/Pfizer für den FPÖ-Chef: Norbert Hofer ist bereits gegen Covid-19 geimpft worden. Immunisiert wurde er am gestrigen Dienstag beim Hausarzt - am Mittwoch gab er eine Pressekonferenz.

Hofer sei im Burgenland "ganz normal gelistet" gewesen, "wie jeder andere Bürger auch", wie er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte: "Ich habe keinerlei Beschwerden, spüre gar nichts von der Impfung", Kritik gab es von ihm neuerlich am "Comebackplan" und am Corona-Management der Bundesregierung.