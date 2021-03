FPÖ-Chef Hofer will Aussetzen der Astrazeneca-Impfung

FPÖ-Chef Hofer möchte ein Aussetzen der Astrazeneca-Impfung, bis sichergestellt ist, wie viele Nebenwirkungen es tatsächlich im Zusammenhang gibt. Generell vermisst er Perspektiven für weitere Öffnungsschritte.

FPÖ-Chef Norbert Hofer vermisst von der Regierung eine Perspektive für weitere Öffnungen aus dem Lockdown. So plädiert er für ein Aufsperren von Lokalen und Hotels, aber auch gelockerte Einreiseregeln etwa aus Urlaubsregionen wie Istrien. Was den umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca betrifft, pochte Hofer auf einen vorübergehenden Stopp.

Hofer fordert Perspektive und Gastro-Öffnung

Die Wirtschaft brauche eine Perspektive und keinen neuerlichen harten Lockdown, betonte Hofer. Deshalb sei er für eine Öffnung der Gastro, Hotellerie und Kulturbetriebe unter klaren Regeln, und zwar österreichweit. Ausnahmen sollte es nur in Regionen mit "extrem hohen Zahlen" geben. Auch die Einreise nach Österreich nach einem Auslandsaufenthalt solle flexibler werden, meint Hofer. So solle bei der Rückkehr aus Regionen, deren Sieben-Tages-Inzidenz halb so hoch sei wie jene Österreichs, ein negativer Test genügen. So sieht Hofer beispielsweise bei einer Heimkehr aus der kroatischen Urlaubsregion Istrien keine Notwendigkeit für eine Quarantäne.