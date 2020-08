Forscher sieht bei Coronavirus-Testungen noch viel Luft nach oben

Molekularbiologe Michael Wagner von der Universität Wien ortet aktuell einen "laxen Umgang" mit der Corona-Situation. Durchaus noch Luft nach oben sieht er in Bezug auf die österreichische Teststrategie in der Coronakrise.

Noch immer werde die angestrebte Kapazität von rund 15.000 Testungen pro Tag laut Wagner bundesweit kaum erreicht. Eine von Forschern aufgebaute Testpipeline sei in ihrer Kapazität "nie im vollem Umfang abgefragt worden", sagte Wagner am Montag.

Online-Vortragsreihe "Wien erforscht Corona"

Angestrebte Test-Zahlen werden kaum erreicht

"Gurgelmethode" für schmerzfreien Corona-Test

Mit der von Wagner und Kollegen entwickelten "Gurgelmethode" habe man beispielsweise einen Ansatz entwickelt, bei dem die Probenentnahme schmerzfrei erfolgt, und der damit auch gut für Kinder ab einem gewissen Alter geeignet ist. Sehe man sich an, dass nun viele kommerzielle Anbieter auf die Methode setzen, habe man damit eine gewisse Breitenwirkung erzielt. Kurz vor Ende des Schuljahres konnten die Forscher eine erste Studie unter rund 5.100 Wiener Schülern und Pädagogen durchführen, in deren Rahmen bei damals allgemein niedrigen Infektionszahlen ein neuer Fall entdeckt wurde. Nun sei man in Gesprächen mit Behörden, um im Herbst weitere ähnlich geartete Studien etwa im Schulbereich durchzuführen.

"Schulen sind kein sicherer Hafen", so Wagner mit Blick auf den Herbst. So hätten infizierte Kinder und Jugendliche vermutlich im Schnitt eine ähnlich hohe Viruslast wie Erwachsene. Wenn in der kälteren Jahreszeit Ko-Infektionen wahrscheinlicher werden und insgesamt mehr gehustet und geniest wird, könnten auch die meist asymptomatisch erkrankten Kinder verstärkt zu "Treibern der Verbreitung werden". Um hier gegebenenfalls rasch reagieren zu können, brauche es auch weitere schnell und sauber durchgeführte Screening-Programme, in deren Rahmen viele Bevölkerungsgruppen möglichst oft und in engen zeitlichen Abständen getestet werden sollten.