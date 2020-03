Flüge gestrichen: Wiener Touristen verzweifeln im Ausland

"Keiner weiß was, keiner kann einem etwas raten, alles ist mit Kosten verbunden" - das Fazit zweier Vietnam-Touristen aus Wien zu den Flugstreichungen wegen des Coronavirus fällt negativ aus.

Alle Hotlines besetzt

Das Touristenpaar hatte sich seit 6. März in Südostasien - Thailand, Kambodscha und Vietnam - aufgehalten und wollte ursprünglich am kommenden Sonntag von der thailändischen Hauptstadt Bangkok aus wieder nach Hause zurückfliegen. Aufgrund der Aufforderungen von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) entschlossen sie sich nach langem Hin- und Herüberlegen am 16. März, einen früheren Flug zu buchen. "Da die Flüge vorher sehr schnell weg waren und der Donnerstagflug von der AUA schon gecancelt war, haben wir nur noch einen Flug für Freitag bekommen. Eine Umbuchungsgebühr mussten wir zahlen, da es unsere Buchungsklasse nicht mehr gab", berichten die beiden der APA in einem schriftlich geführten Interview am Dienstag. "Am Abend in Phu Quoc (Insel vor der Südküste Vietnams, Anm.) haben wir erfahren, dass die AUA die Flüge ab Dienstag komplett streicht. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nur aus den Medien. Wir sind etwas in Panik geraten. Es war dann für Stunden unmöglich, bei irgendeiner Hotline durchzukommen. Weder bei der AUA, noch im Außenministerium."