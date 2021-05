Flixbus steuert bald von Graz aus wieder Wien an

Corona stand im Weg – doch bald wird der alte Zustand hergestellt: Flixbus macht sich dann von Graz aus wieder auf den Weg nach Wien.

Das Busunternehmen Dr. Richard nimmt den Flixbus-Betrieb zwischen Graz und Wien wieder auf. Ab 28. Mai wird wieder zehn Mal täglich gefahren. Buchungen sind ab sofort wieder möglich, hieß es am Donnerstag. "Dank umfangreicher Hygienemaßnahmen können die Fahrgäste guten Gewissens einsteigen", hieß es seitens des Unternehmens. Wegen der Corona-Pandemie war der Betrieb mehrere Monate lang still gestanden.

Graz-Wien: 2014 ging es los

"Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage groß ist und wir das Intervall rasch steigern können", sagte Dominik Raithofer, der Geschäftsführer des steirischen Betriebs der Dr. Richard Firmengruppe. Seit 2014 bedient Dr. Richard die Strecke mit Flixbus. "Wir haben damit viele Fahrgäste vom Auto in den Bus geholt, mehr als von der Bahn", meint Geschäftsführer Ludwig Richard. Auch über die Öffnung der Flixbus-Verbindung von Graz zum Flughafen Wien werde bereits nachgedacht.

Bei Flixbus-Reise: Kunden brauchen FFP2-Maske

Alle gesetzlichen Vorgaben für die Hygiene in den Bussen werden eingehalten, wurde versichert: "So wird jeder Bus nach der Fahrt gewissenhaft desinfiziert und gereinigt. Desinfektionsmittel wird auch an Bord für die Fahrgäste bereitgestellt. Das Tragen einer FFP2-Maske ist während der gesamten Fahrt Pflicht. Über die Hygienemaßnahmen wird auch im Bus informiert." Die Klimaanlagen hätten spezielle Partikelfilter, welche die Keime und Viren aus den Aerosolen zerstören, wurde betont.