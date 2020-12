Flixbus: Keine Fahrten in den Weihnachtsferien

Das Fernbusunternehmen Flixbus nimmt in den Weihnachtsfeiertagen jetzt doch nicht seinen Betrieb wieder auf. Betroffene bekommen ihr Geld zurück und einen Gutschein.

Der Fernbusanbieter Flixbus nimmt seinen Betrieb in den Weihnachtsfeiertagen doch nicht wieder auf. Wegen des neuen Lockdowns in Deutschland wolle das Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz sein Fernbusangebot am 17. Dezember nicht wie ursprünglich geplant wiederaufnehmen, wie es am Dienstag mitteilte. Flixbus werde wieder fahren, "sobald es möglich und sinnvoll ist". Betroffene Fahrgäste sollen ihr Geld zurückbekommen.