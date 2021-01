Nach Lockdown: Flixbus rechnet mit schwachem Start

Nach einem dramatischen Einbruch des Geschäfts rechnet Flixbus im neuen Jahr nicht damit, dass die Busse sehr bald wieder wie gewohnt fahren.

Flixbus erwartet schleppenden Start nach Corona-Pandemie

"Der Anspruch ist da, dass wir wieder ein großes, flächendeckendes Netz haben und von der kalifornischen Küste bis in die Osttürkei fahren", sagte Schwämmlein. Er fügte hinzu: "Am Ende kommt es uns auf ein, zwei, drei Monate nicht an." Zunächst sei es wichtig, die Corona-Pandemie zu überwinden.

Geplanter Neustart zu Weihnachten wurde abgesagt

Vergangenes Jahr ruhte in Deutschland und auch Österreich monatelang der Betrieb, derzeit stehen die grünen Busse seit Anfang November still. Der geplante Neustart zu Weihnachten wurde abgesagt. Insgesamt ist Flixbus in 30 Ländern aktiv. "Wir gehen davon aus, dass wir knapp unter 50 Prozent des Vorjahres an Passagieren haben. "Weltweit sind es damit weniger als 30 Millionen", bilanzierte Schwämmlein das Jahr 2020.