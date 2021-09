Fitnesscenter-Betreiber fordern Steuersenkung

35 Prozent an Kunden hat die Fitnessbranche durch die Lockdowns verloren, betont Branchensprecher Christian Hörl. Daher wolle die Branche eine Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent.

Die Fitnessbranche hat durch die Corona-Lockdowns bis zu 35 Prozent an Kunden verloren, wie Branchensprecher Christian Hörl am Dienstag berichtete. "Nach einem ersten Aufatmen nach der Wiederöffnung im Frühsommer hat die Diskussion über neuerlich drohende Verschärfungen bei vielen Betrieben zu weiteren Rückgängen im Neukundengeschäft geführt", so Hörl, der dringend Unterstützungsmaßnahmen fordert.